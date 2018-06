Moderná gymnastika: Na ME získali ruské dvojičky Averinové 9 medailí

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky hlavných kategórií ME:



tímy (dospelé spoločné skladby + individuálne juniorky):



1. Rusko 151,425 b., 2. Ukrajina 141,000, 3. Bulharsko 140,600.



spoločné skladby - viacboj:



1. Rusko 43,625, 2. Taliansko 42,900, 3. Bulharsko 41,750



spoločné skladby - jedno náčinie (5 gymnastiek):



1. Taliansko 22,350, 2. Ukrajina 22,100, 3. Rusko 21,600



spoločné skladby - 3+2 náčinia:



1. Bulharsko 22,825, 2. Taliansko 22,350, 3. Azerbajdžan 20,350



viacboj jednotlivkýň:



1. Arina Averinová (Rus.) 79,250, 2. Dina Averinová (Rus.) 77,750, 3. Kacjarina Halkinová (Bul.) 77,625



obruč:



1. Arina Averinová 20,95, 2. Dina Averinová a Kacjarina Halkinová po 20,20.



lopta:



1. Linoy Ashramová (Izr.) 20,35, 2. A. Averinová 20,20, 3. Halkinová 19,65



kužele:



1. D. Averinová 20,05, A. Averinová 19,40, 3. Ashramová 18,82



stuha:



1. Halkinová 19,00, 2. D. Averinová 18,75, 3. A. Averinová 18,70

Guadalajara 3. júna (TASR) - Ruské moderné gymnastky sa stali majsterkami Európy v piatich disciplínach a celkovo vydolovali dvanásť medailí v hlavnej kategórii. Po viacboji spoločných skladieb sa im v španielskej Guadalajare síce nepodarilo ovládnuť všetky súťaže, ale celkovo jasne dominovali a to najmä vďaka sesterským dvojičkám Averinovým a ich deviatim kovom. Viacboj vyhrala Arina so súhrnnou známkou 79,250 pred Dinou (77,750), tretia skončila Bulharka Kacjarina Halkinová (77,625).Arina Averinová získala zlato aj za obruč a v ďalších troch náčiniach vybojovala dve striebra a bronz. Kužele sa stali korisťou jej o 20 minút mladšej sestry, ktorá mala spolu so všeobecnou disciplínou bilanciu jeden titul a tri striebra. Obe favoritky stáli na stuhovom pódiu tesne za Halkinovovu a v cvičení s loptou triumfovala Izraelka Linoy Ashramová.V nedeľňajších spoločných skladbách s jedným náčiním triumfovali Talianky a vna 3+2 náčinia Bulharky, pričom superveľmoc nezískala ani medailu. Rusky si napravili náladu jasným triumfom v tímovom hodnotení individuálnych junioriek a dospelých spoločiek. Ziskom 151,425 b. takmer o 10 bodov odsunuli na druhé miesto Ukrajinky, tretie boli Bulharky. Majstrovstvá vrcholili v nedeľu večer individuálnymi súťažami s jednotlivými náčiniami.Slovensko na šampionáte zastupovali len dve juniorky. V kvalifikáciách najlepšie umiestnenie dosiahla Petra Horváthová 45. miesto v cvičení s kuželami (11,950 b.), so stuhou skončila o priečku nižšie a s loptou na 48. mieste. Jej ani Ingrid Valkovej nevyšla obruč, naopak najvyššie známky obe dosiahli v lopte (Horváthová 12,300, Valková na 49. mieste 12,150).