Moderné odbory vo Volkswagene žiadajú rast miezd

Bratislava 23. januára (TASR) – Automobilka Volkswagen Slovakia (VW SK) sa pripravuje na vyjednávanie o novej kolektívnej zmluve. Upozornili na to Moderné odbory Volkswagen, ktoré chcú v tomto procese vybojovať pre všetkých zamestnancov firmy vyššie mzdy a lepšie pracovné podmienky.Predseda moderných odborov Zoroslav Smolinský uviedol, že ako jediná reprezentatívna odborová organizácia v podniku s viac než 7300 členmi a právoplatne zvoleným výborom na čele s vedením vstupujú do týchto rokovaní s ambíciami, ktoré zodpovedajú mimoriadnym výsledkom podniku.zdôraznil Smolinský.Odborári vstupujú do kolektívneho vyjednávania s 11 principiálnymi návrhmi. Okrem návrhu na zvýšenie tarifných tried o 16 % trvajú aj na zjednotení dovolenkového príspevku s vianočným. Navrhujú tiež zvýšenie rozpočtu osobného hodnotenia, navýšenie mzdového zvýhodnenia za prácu v zmenách, zvýšenie základnej výmery dovolenky či predĺženie platenej prestávky.Moderné odbory vo VW SK zároveň poukázali na to, že situácia na slovenskom pracovnom trhu sa zásadne mení. Ak zamestnávateľ chce získať a udržať si najlepších ľudí na trhu, musí im ponúknuť aj adekvátne finančné ohodnotenie a výhodné podmienky práce.Organizácia na čele so Smolinským by podľa neho privítala účasť zástupcov pôvodnej odborovej organizácie v podniku patriacej pod Odborový zväz (OZ) KOVO na kolektívnom vyjednávaní.“ poznamenal.OZ KOVO rozhodol v októbri 2016 o likvidácii základnej odborovej organizácie vo VW SK. Dôvodom má byť porušenie stanov, keď odbory vylúčili Smolinského neúspešného protikandidáta vo voľbách podporovaného predsedom zväzu Emilom Machynom. Smolinský za tým vidí mocenskú ambíciu vedenia zväzu ovládnuť odborovú organizáciu a snahu zmocniť sa jej majetku, ktorý presahuje milión eur. O tom, čo sa s ním stane po jej zániku, rozhodne súd.OZ KOVO tvrdí, že Smolinský spoločne s výborom sústavne porušoval stanovy zväzu, zavádzal jeho orgány a nerešpektoval ani ich rozhodnutia. Podal naňho trestné oznámenie pre zavádzajúce, osočujúce a nepravdivé vyhlásenia na adresu zväzu a Machynu. Dokumentov základnej organizácie sa domáha súdnou cestou. Zväz už obnovil činnosť základnej organizácie vo VW SK, ktorá prišla o väčšinu členov.