Modesta Real Estate pravá ruka v realitných akvizíciách

VIEDEŇ/PRAHA 4. júna 2018 (WBN/PR) - Modesta Real Estate úspešne zastupovala globálneho lídra v oblasti logistických nehnuteľností Prologis pri novej akvizícii. Spoločnosť Prologis European Logistics Fund (PELF) odkúpila do svojho portfólia od spoločnosti Mountpark Logistics EU logistický park Mountpark Plzeň v Českej republike.Park, ktorý zmení názov na Prologis Park Plzeň II. ponúka trhu 43 700 štvorcových metrov voľných priestorov a ďalšie tri hektáre pozemku, kde je možnosť rozšírenia o ďalších 10 000 štvorcových metrov plochy. Nachádza sa 16 kilometrov západne od Plzne v Přehýšovskej obci pri diaľnici D5, ktorá spája Prahu s Bavorskom. Park tak ponúka z hľadiska logistiky veľmi výhodnú polohu. Považuje sa za vstupnú bránu Českej republiky do Európy. Zároveň je kvôli konkurencieschopným mzdám a vysoko kvalifikovanej pracovnej sile dôležitým strategickým výrobným centrom. V poradí ide o druhú investíciu developerskej skupiny Prologis na plzeňskom trhu, a to priamo pri susednom plne prenajatom parku Prologis Park Plzeň-Štěnovice o rozlohe 58 500 štvorcových metrov."Plzeň je osvedčeným logistickým uzlom a jedným z cieľových trhov pre Prologis. Táto akvizícia poskytuje dobrú príležitosť na rast v regióne s vysokým dopytom", hovorí Martin Polák, senior viceprezident, regionálny riaditeľ spoločnosti Prologis CEE.Sebastian Scheufele SIOR, riadiaci partner spoločnosti Modesta Real Estate, o transakcii: "Sme veľmi radi, že sme mali možnosť zastupovať spoločnosť Prologis pri tejto strategickej investícii do ich druhého parku v Plzni. Vďaka tejto transakcii získali ďalšie vynikajúce miesto na logistickom trhu, ktoré zaručí návratnosť investície a rast spoločnosti. Ďakujeme spoločnosti Prologis za vynikajúcu spoluprácu a prajeme im veľa šťastia pri spravovaní parku a pri ďalšom rozvoji tejto strategickej lokality.”MG Real Estate GmbH bola založená vo Viedni v roku 2002. Následne v roku 2005 vznikla dcérska spoločnosť v Bratislave. Od svojho založenia sa Modesta Real Estate postupne vypracovala na úspešnú realitno-konzultačnú spoločnosť s bohatou históriou. Zastupovala významných a prestížnych klientov ako AMISOLA, BECHTLE, BFI, BOSCH, HONEYWELL, LOUIS VUITTON, MONDI AG, MOUNTPARK, PHILIPS, PROLOGIS, SIEMENS, SIGNA, USAA a WOLSELEY. V posledných rokoch sa aktívne podieľala na akvizícií miliónov štvorcových metrov kancelárskych, priemyselných a logistických priestorov a asistovala developerom a investorom pri rozvoji viacerých strategických lokalít. Modesta Real Estate rozšírila oblasť svojho podnikania okrem domácich trhov v Rakúsku a na Slovensku aj na trhy strednej a východnej Európy, kde sa zúčastňuje na obchodných transakciách a podporuje svojich medzinárodných partnerov z oblasti komerčných nehnuteľností.