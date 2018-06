Módnu návrhárku Kate Spade našli mŕtvu v jej newyorskom byte

Na archívnej snímke návrhárka Katherine Noel Brosnahanová, známa ako Kate Spade. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 5. júna (TASR) - Americkú módnu návrhárku známu pod umeleckým menom Kate Spade našli v utorok mŕtvu v jej newyorskom byte. Informovala o tom tamojšia polícia s tým, že dizajnérka si siahla na život.Návrhárka Katherine Noel Brosnahanová vytvorila značku Kate Spade New York zameriavajúcu sa predovšetkým na dizajn kabeliek, ktoré začala tvoriť v deväťdesiatych rokoch. Postupne do svojho portfólia zahrnula aj oblečenie, posteľnú bielizeň, šperky a voňavky, píše portál spravodajskej televízie Sky news.Päťdesiatpäťročnú dizajnérku našla v byte na Park Avenue predpoludním miestneho času domáca. Oddelenie polície mesta New York úmrtie návrhárky potvrdilo.Spade začínala svoju umeleckú kariéru v roku 1986 ako redaktorka odevných doplnkov pre neskôr zrušený magazín Mademoiselle, z ktorého v roku 1991 odišla.Od roku 1993 sa spolu so svojím manželom začala venovať navrhovaniu kabeliek, vytvorila vlastnú značku a postupne sa ustálila medzi najväčšími menami v americkom odevnom svete. Jej dizajnom dominovali veselé farby a potlač.Značka Kate Spade New York má viac ako 140 predajní na území Spojených štátov a ďalších 175 po celom svete.Sky News doplnila, že Kate Spade značku v roku 2006 predala, pričom v čase svojho úmrtia sa viac na riadiacej činnosti tejto spoločnosti nepodieľala.