Mogheriniová:EÚ chce prispieť k riešeniu krízy na Kórejskom polostrove

Federica Mogheriniová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 19. mája (TASR) – Európska únia chce pomôcť znížiť napätie na Kórejskom polostrove a ponúknuť svoje skúsenosti z rokovaní o iránskom jadrovom programe. Po stretnutí s vyslancom nového juhokórejského prezidenta Mun Če-ina to dnes povedala vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová. Médiá informovala pred stretnutím ministrov členských štátov EÚ, venujúcom sa rozvojovej pomoci.Mogheriniová považuje dnešné ranné stretnutie a snahu Južnej Kórey o spoluprácu za prejav uznania Únie ako dôležitého aktéra na svetovej scéne a možnosť na zužitkovanie jej diplomatických skúseností v oblasti jadrových zbraní.vyhlásila.Nový juhokórejský prezident Mun Če-in uprednostňuje miernejší prístup k svojmu severnému susedovi než jeho predchodcovia. Naznačil dokonca aj možnosť návštevy Pchjongjangu, ak bude na to vhodný čas. Napätie na polostrove eskaluje pre severokórejský raketový a jadrový program, s čím súvisia aj dosiaľ najväčšie spoločné manévre USA a Južnej Kórey.Šéfka diplomacie EÚ o stretnutí s juhokórejským vyslancom informovala pred zasadnutím Rady EÚ pre zahraničné veci, ktoré je dnes zasvätené rozvojovej pomoci. Predstavitelia členských štátov budú diskutovať o humanitárnych krízach vo východnej Afrike, v Nigérii, Sýrii a Jemene.Ďalším bodom zasadnutia bude nové nastavenie vzťahov Európskej únie so štátmi v Afrike, Karibiku a tichomorskej oblasti. Preberú aj rozvojovú pomoc v súvislosti s migračnými tokmi.Na programe je tiež debata o udržateľnom rozvoji, na ktorej sa zúčastní zástupkyňa generálneho tajomníka OSN Amina Mohammedová.uviedla.Tieto témy a boj proti klimatickým zmenám označila za priority EÚ, ktoré majú obe organizácie spoločné.Slovensko bude na zasadnutí reprezentovať štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Lukáš Parízek.