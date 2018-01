Mogheriniová: EÚ musí viac investovať do svojho vesmírneho programu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 23. januára (TASR) - Žiadna krajina na svete sa osamotene nedostane ku hviezdam - týmito slovami označila v utorok šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová nevyhnutnosť medzinárodnej kooperácie pri výskume a dobývaní vesmíru počas svojho vystúpenia na 10. Konferencii o európskej vesmírnej politike v Bruseli, ktorá má názov "Viac vesmírneho priestoru pre viac Európy" (More Space for More Europe).V centre diskusií dvojdňovej konferencie (23.-24.1) sú možnosti vývoja európskej vesmírnej stratégie. Tá by s primeranými zdrojmi financovania prostredníctvom finančného rámca EÚ po roku 2020 a v súlade s plánmi Európskej vesmírnej agentúry (ESA) mohla viesť k posilneniu hlavných priorít EÚ, ktoré sú v prospech občanov, spoločnosti a hospodárskeho rozvoja.Na konferencii na vysokej úrovni vystúpia viacerí predstavitelia exekutívy EÚ. Okrem Mogheriniovej prednesú príspevky aj podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý zodpovedá za koordináciu vesmírnej politiky EÚ, komisárka pre vnútorný trh, priemysel a podnikanie Elžbieta Bieňkowská, komisárka pre dopravu Violeta Bulcová, komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová a komisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther Oettinger.V mene belgickej vlády konferenciu zastrešuje vicepremiér a šéf belgickej diplomacie Didier Reynders a v mene euroinštitúcií predseda EK Jean-Claude Juncker a predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani. ESA zastupuje jej generálny riaditeľ Johann-Dietrich Wörner.pripomenula Mogheriniová na úvod konferencie. Zdôraznila, že medzinárodná súťaž o dobývanie vesmíru musí byť voľná, ale zároveň férová. Prihovorila sa za autonómny vesmírny výskum EÚ, ale zároveň vyzdvihla nevyhnutnosť spolupráce a výmenu skúseností s ďalšími partnermi.spresnila.Mogheriniová zdôraznila, že EÚ bude túto politiku presadzovať počas všetkých ďalších konferencií zameraných na vesmírnu politiku.Podľa jej slov si EÚ musí a aj chce udržať svoje terajšie vedúce postavenie v kozmickom výskume, čo sa však nezaobíde bez dostatočných investícií. Pripomenula, žena celom svete a že európske vesmírne technológie apomáhajú celému svetu.Za vhodný príklad považuje program Copernicus, ktorý dodáva najvernejšie dáta o situácii v teréne v reálnom čase, čo bola vlani neoceniteľná pomoc - a zadarmo - pre ľudí v núdzi v krajinách Karibiku zničených hurikánom Irma.Mogheriniová ocenila aj komunikačný program Galileo, založený na sústave družíc, ktorý je rýchlejší, presnejší pri zemepisnej lokalizácii a odolnejší voči vonkajším vplyvom než konkurenčné systémy.opísala vesmírny program EÚ, ktorý podľa nej pomáha aj pri budovaní bezpečnejších hraníc EÚ a podporuje celkový bezpečnostný systém v Európe i vo svete.odkázala šéfka európskej diplomacie.Spravodajca TASR Jaromír Novak