Mogheriniová: Jadrová dohoda s Iránom funguje a netreba ju otvárať

Federica Mogheriniová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 21. septembra (TASR) - Jadrová dohoda medzi Iránom a svetovými mocnosťami "funguje" a netreba ju znova otvárať, zhodnotila v stredu šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová.Najvyššia diplomatka Únie sa takto vyjadrila po stretnutí so zástupcami všetkých štátov podieľajúcimi sa na vyjednávaní o dohode (Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko, Británia a USA), ktoré sa pod ňu nakoniec aj podpísali. Konštatovala, že k jej porušeniu k dnešnému dňu nedošlo.povedala počas brífingu na pôde OSN. O prípadných zmenách v tomto dokumente sa podľa Mogheriniovej na stretnutí nehovorilo.Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson ale novinárom v New Yorku povedal, že USA majú s touto dohodou vážne problémy. Ako vysvetlil, strany vyjednávajúce o tejto dohode jednoznačne očakávali, že po jej podpise sa znížia vážne hrozby v regióne. Namiesto toho ale podľa jeho slov Irán stále podporuje sýrsky režim, vyvíja balistické strely ohrozujúce stabilitu regiónu a posiela zbrane do Jemenu, Sýrie a Iraku, uviedla agentúra DPA.Tillerson absolvoval v stredu v OSN stretnutie so šéfom iránskej diplomacie Mohammadom Džavádom Zarífom. Americký diplomat ho zhodnotil ako "veľmi vecné".