Mogheriniová: V Sýrii zostáva prioritou oživenie politického procesu

Federica Mogheriniová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Luxemburg 16. apríla (TASR) - Európska únia naďalej považuje v Sýrii za prioritu oživenie politického procesu pod záštitou OSN. Pred začiatkom pondelkového zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu to uviedla šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová, informovala agentúra DPA.Mogheriniová sa tak vyjadrila po tom, ako USA, Británia a Francúzsko podnikli koordinované vzdušné útoky na ciele sýrskeho režimu v reakcii na údajné použitie chemických zbraní v meste Dúmá.uviedla Mogheriniová.Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v tejto súvislosti zdôraznil, že politické riešenie konfliktu v Sýrii nebude možné bez účasti Ruska a ďalších regionálnych mocností. Zároveň vyjadril presvedčenie, že v budúcom mierovom usporiadaní Sýrie by nemal figurovať súčasný prezident Bašár Asad, ktorý podľa neho použil chemické zbrane voči vlastnému ľudu.Šéf britskej diplomacie Boris Johnson pred zasadnutím v Luxemburgu povedal, že cieľom odvetných úderov západných spojencov v Sýrii nebola zmena režimu ani ovplyvnenie vývoja tamojšej vojny. Podľa neho mali signalizovať to, že Západ už viac nebude tolerovať používanie chemických zbraní.Francúzsko už predtým avizovalo, že predloží Bezpečnostnej rade OSN komplexný návrh rezolúcie vyzývajúcej na oživenie mierových rokovaní pod záštitou OSN.Ministri členských krajín majú v Luxemburgu okrem Sýrie rokovať aj o napätí vo vzťahoch s Ruskom a možných nových sankciách voči Iránu.