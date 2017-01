Mogheriniová verí,že srbsko-kosovské rokovanie v Bruseli zníži napätie

Predstaviteľka EÚ Federica Mogheriniová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 25. januára (TASR) - Hlavným výsledkom utorňajších rokovaní na najvyššej úrovni medzi predstaviteľmi Srbska a Kosova v Bruseli boli záväzky oboch strán týkajúce sa zníženia napätia a odhodlania pokračovať v politickom dialógu. Uviedla to dnes pred novinármi vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová.Šéfka európskej diplomacie upozornila, že rokovania sprostredkované Európskou komisiou sa skončili neskoro v noci a boli zamerané v prvom rade na zmiernenie politického napätia, ktoré sa medzi oboma stranami vystupňovalo v posledných týždňoch.Na rozhovoroch, ktorým predchádzal rad bilaterálnych stretnutí s Mogheriniovou, sa zúčastnili premiéri a prezidenti oboch krajín. Bolo to prvé diplomatické stretnutie činiteľov z Belehradu a Prištiny od pohraničného incidentu zo 14. januára, keď kosovská polícia nevpustila cez hranicu vlak z Belehradu vyzdobený srbskými národnými farbami a sloganomopísala situáciu Mogheriniová. Dodala, že politický dialóg medzi oboma stranami by mal pokračovať už v najbližších týždňoch. Kým sa hľadá vhodný termín, odborná komisia už pracuje na otázkach, ktoré sa ocitnú na pracovnom stole.Chorvátska tlačová agentúra HINA v súvislosti s bruselskými rokovaniami pripomenula, že srbský prezident Tomislav Nikolič zostal verný svojmu "vojnovému" slovníku. Na priamu novinársku otázku, či je v prípade núdze ochotný ísť do vojny, uviedol:, odpovedal Nikolič novinárom.Mogheriniová vyzvala lídrov z oboch strán, aby sa radšej ako na spochybňujúce komentáre o bruselských rokovaniach radšej sústredili na agendu, ktorá ich čaká v rámci dialógu o normalizácii vzťahov. Zároveň ocenila, že lídri oboch krajín otvorene podporujú svoju európsku perspektívu a regionálnu spoluprácu, ktorá je kľúčová pre integračné ambície krajín západného Balkánu do EÚ.