Mogherinová pocestuje čoskoro do USA, nevylučuje odlišnosti názorov

Predstaviteľka EÚ Federica Mogheriniová.

Zdroj: TASR

Brusel 6. februára (TASR) - Európska únia začne intenzívne rokovať s novou americkou administratívou o riešení situácie na Blízkom východe, ako aj o ďalších dôležitých témach, ako je napríklad vývoj na Ukrajine, v Sýrii alebo Líbyi, preto šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová pocestuje už v druhej polovici týždňa do Washingtonu.Podľa jej slov na tlačovej konferencii po dnešnom rokovaní ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ v Bruseli budú rokovania medzi EÚ a USA pokračovať v Bruseli v druhej polovici februára, keď tam zavíta americký viceprezident Mike Pence.Mogheriniová súčasne netajila, že na prerokovanie čaká množstvo dôležitých otázok, pričom sa môžu vynoriť aj odlišné názory oboch strán.V súvislosti s vývojom na Ukrajine šéfka európskej diplomacie uviedla, že sa účastníci dnešného rokovania zhodli na zachovaní jestvujúcich sankcií uvalených na Ruskú federáciu dovtedy, kým Moskva bude podporovať separatistov na východe Ukrajiny.Európska únia sa musí usilovať o zlepšenie katastrofálnej humanitárnej situácie v utečeneckých táboroch v Líbyi, čo je podľa jej názoru možné, ak sa spolupracovníci Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) budú môcť dostať do táborov a pôsobiť v nich, uviedla Mogheriniová bilancujúc závery dnešného rokovania ministrov zahraničných vecí krajín Únie.EÚ musí paralelne v spolupráci s IOM spolupracovať na tom, aby sa utečencom prichádzajúcim z južnejšie položených afrických štátov poskytla pomoc už na južných hraniciach Líbye alebo ešte pred nimi.Podľa Mogheriniovej pre Európu už prístup k vlne migrantov neznamená budovanie múrov alebo izoláciu ľudí, ale poskytnutie pomoci tým v núdzi.Navyše je EÚ pripravená pomôcť líbyjským úradom pri ochrane južných hraníc krajiny, ako aj v boji s prevádzačmi pôsobiacimi v Stredomorí s cieľom zastaviť migráciu a zlikvidovať pašerácke gangy.Na margo Egypta šéfka európskej diplomacie uviedla, že EÚ mieni zintenzívniť spoluprácu za účelom zmiernenia migrácie a likvidácie terorizmu, ktorý s migráciou úzko súvisí. Egypt označila za kľúčovú krajinu arabského sveta, preto je to aj dôležitý partner z hľadiska pokoja a stability v regióne pripomínajúc nestabilnú politickú situáciu v susednej Líbyi, ako aj pretrvávajúci palestínsko-izraelský konflikt.