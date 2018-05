Mohsení Ežeí: Bezpečnostné sily budú určite čeliť nepokojom v krajine

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 28. mája (TASR) - Iránske bezpečnostné sily budú "rozhodne čeliť" nepokojom, ktoré by mohli byť vyvolané Spojenými štátmi a inými nepriateľmi. Uviedol to v nedeľu iránsky prokurátor Gholám Hosejn Mohsení Ežeí, informuje agentúra Reuters.Toto jeho vyjadrenie prišlo po vlne protestov v krajine, ktoré sa týkali najmä ekonomických otázok. Pravdepodobné opätovné uvalenie amerických ekonomických sankcií na Irán po odstúpení Washingtonu od jadrovej dohody vyvolalo v Iráne nepokoje a protesty rôznych skupín vrátane učiteľov. Začiatkom mája zahynuli najmenej dvaja ľudia v juhoiránskom meste Kázerún po tom, čo demonštranti podpálili policajnú stanicu.Iránska vládnuca elita sa úzkostlivo snaží zabrániť opakovaniu nepokojov z konca vlaňajšieho decembra, keď došlo k demonštráciám v 80 iránskych mestách proti zlej životnej úrovni v krajine, pričom zazneli aj výzvy na odstúpenie šiitských duchovných vodcov.Iránsky prezident Hasan Rúhání uistil obyvateľov, že ekonomika krajiny, závislá na rope, je po odstúpení USA od jadrovej dohody Iránu so svetovými veľmocami schopná čeliť novým sankciám. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že na Teherán uvalí "najvyššiu úroveň ekonomických sankcií".Európski signatári kľúčovej jadrovej zmluvy sa usilujú udržať ju pri živote v záujme ochrany svojho obchodu s Iránom. Európske veľmoci majú do 31. mája Iránu predstaviť plán na kompenzáciu amerického odstúpenia od dohody a opätovných sankcií Washingtonu, pripomína Reuters s odvolaním sa na vyjadrenia vysokopostavených iránskych predstaviteľov.