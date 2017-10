Moldavsko má napriek odporu prezidenta nového ministra obrany

Proruský prezident Igor Dodon. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kišiňov 24. októbra (TASR) - Nový moldavský minister obrany Eugen Sturza, ktorého vymenovaniu bránil proruský prezident krajiny Igor Dodon, v utorok zložil v Kišiňove ústavou predpísaný sľub. Do funkcie sa dostal napriek trvalému nesúhlasu hlavy štátu, a to vďaka vymenovaniu predsedom parlamentu Andrianom Canduom.Vyplýva to z informácií tlačových agentúr TASS a MTI.Proeurópsky orientovaná vláda premiéra Pavela Filipa sa po opakovanom prezidentovom odmietnutí obrátila na ústavný súd, ktorý rozhodol, že pri rekonštrukcii kabinetu ide o kompetenciu vlády, ktorá samostatne prijíma predmetné rozhodnutia o týchto otázkach a schválenie jej krokov hlavou štátu je iba formálnym aktom.Odmietavý postoj prezidenta v súvislosti s jeho zákonnými povinnosťami možno podľa ústavného súdu vnímať aj tak, že hlava štátu dočasne nie je schopná vykonávať právomoci. To zdôvodňuje dočasné poverenie predsedu parlamentu alebo premiéra na prevzatie prezidentských právomocí, konštatoval 17. októbra predseda moldavského ústavného súdu Tudor Pantiru.V súlade s týmito závermi vymenoval nového ministra obrany šéf moldavského parlamentu Andrian Candu, ktorý považuje kauzu za uzavretú vyjadriac nádej, že sa vláda už v podobnej situácii neocitne.Premiér Pavel Filip informoval, že cieľom nového ministra obrany bude rozvoj vzťahov so Severoatlantickou alianciou (NATO), respektíve s medzinárodnými organizáciami a pokračovanie efektívnej spolupráce s Európskou úniou. Moldavsko aktuálne pracuje na novej obrannej stratégii a reštrukturalizácii ozbrojených síl, v čo pomáhajú krajine americkí experti.Moldavský prezident Igor Dodon, ktorý do funkcie navrhoval niekdajšieho ministra obrany Victora Gaiciuca, reagoval na Sturzovo vymenovanie na jednej zo sociálnych sietí a označil ho za nelegitímne. Súčasne sa vyslovil za prechod krajiny od parlamentného na prezidentský systém, ako aj za vypísanie predčasných parlamentných volieb.