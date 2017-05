Moldavsko označilo piatich ruských diplomatov za nežiaduce osoby

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Kišiňov/Moskva 30. mája (TASR) - Moldavské úrady označili v pondelok piatich ruských diplomatov v krajine za nežiaduce osoby. Oznámilo to moldavské ministerstvo zahraničných vecí a európskej integrácie, dôvod vyhostenia neuviedlo.Ruský veľvyslanec v Moldavsku Farit Muchametšin pre agentúru RIA Novosti potvrdil, že diplomatická misia dostala príslušné dokumenty. Diplomati sú v nich označení za nežiaduce osoby a vyzvaní, aby opustili krajinu do 72 hodín.Mená vyhostených diplomatov úrady neuviedli. Denník Kommersant s odvolaním sa na svoje zdroje však napísal, že jedným z pätice je asistent vojenského pridelenca na ruskom veľvyslanectve Alexandr Grudin. Jeho meno sa dostalo na verejnosť v súvislosti so zatknutím bývalého poslanca moldavského parlamentu Iuria Bolboceana - obvinili ho zo špionáže a vlastizrady.Moldavský prezident Igor Dodon označil vyhostenie diplomatov zarealizovanéAko informovala spravodajská stanica Slobodná Európa (RFE/RL), námestník ruského ministra zahraničných vecí Grigorij Karasin sľúbilza vyhostenie diplomatov. Označil to za hrubú provokáciu voči silám pod vedením prezidenta Dodona, ktoréPodľa RFE/RL prišlo k vyhosteniu diplomatov v čase napätia medzi proruským prezidentom Dodonom, zvoleným vlani, a prozápadnou vládou moldavského premiéra Pavla Filipa a po obvinení Bolboceana, že odovzdával štátne tajomstvá Rusom. Bolboceana zatkli v marci po zverejnení videozáznamu jeho schôdzky s Grudinom.