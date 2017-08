Moldavsko požiadalo OSN o pomoc pri odsune ruských vojakov

Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Kišiňov 24. augusta (TASR) - Moldavská vláda vyzvala OSN, aby bola na septembrovej schôdzi Valného zhromaždenia prerokovaná možnosť stiahnutia ruských vojakov z moldavského separatistického regiónu Podnestersko. Oznámila to v stredu spravodajská stanica Slobodná Európa (RFE/RL).Predseda moldavského parlamentu Andrian Candu na sociálnych sieťach potvrdil, že list s touto žiadosťou odovzdal OSN stály vyslanec Moldavska pri tejto organizácii Victor Moraru.napísal Candu.Rusko udržuje v Podnestersku približne 2000 svojich vojakov, ktorí tam podľa Moskvy strážia značné armádne zásoby pochádzajúce zo sovietskej éry a dohliadajú na krehké prímerie, ktorým sa ukončil krvavý konflikt medzi moldavskými vládnymi silami a podnesterskými separatistami.Kremeľ sa v roku 1999 na summite Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) zaviazal, že ruskí vojaci sa stiahnu z Podnesterska do roku 2002.Prorusky zameraný moldavský prezident Igor Dodon, ktorý so svojou proeurópskou vládou nemá dobré vzťahy, tento návrh ostro skritizoval. Podľa neho je ruská "mierotvorná" misia úspešná a musí sa v nej pokračovať. Vládu vyzval, aby vyvinula tlak na obnovenie dlhodobo pozastavených mierových rokovaní s Podnesterskom.Región s prevažne rusky hovoriacim obyvateľstvom vyhlásil nezávislosť od Moldavska v roku 1990 z obáv, že Kišiňov sa bude v budúcnosti usilovať o zjednotenie so susedným, kultúrne i jazykovo blízkym Rumunskom. Veľká časť Moldavska bola v medzivojnovom období súčasťou Rumunska.V poradí 72. schôdza Valného zhromaždenia OSN sa začne 12. septembra.