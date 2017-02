Moldavský prezident žiada od EÚ trojstranné rokovania spolu s Ruskom

Igor Dodon Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 7. februára (TASR) - Moldavský prezident Igor Dodon, ktorý dnes pricestoval na svoju prvú návštevu európskych inštitúcií v Bruseli, navrhol predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi, aby zaviedol trojstranné rokovania medzi EÚ, Moldavskom a Ruskom.Podľa tlačovej agentúry Agerpres to navrhol kvôli tomu, že považuje za dôležité obnovenie vzťahov s Ruskou federáciou.Dodon na svojom konte na Facebooku ocenil dobrú úroveň dnešných rozhovorov s vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničné veci Federicou Mogheriniovou, ktorú pozval na oficiálnu návštevu Kišiňova. Podľa vlastných slov v Bruseli upozornil na skutočnosť, že EÚ uplatňovala dvojaké štandardy vo vzťahu k udalostiam v Moldavsku.uviedol Dodon vo svojom stanovisku.Nový moldavský prezident sa ešte počas predvolebnej kampane netajil názorom, že treba zrušiť Asociačnú dohodu s EÚ. Potvrdil to aj počas svojej prvej prezidentskej návštevy v Moskve, kde sa rovnako vyslovil za zbližovanie medzi Moldavskom a Eurázijskou hospodárskou úniou.Dodon podľa Agerpres v Bruseli upozornil na klesajúcu dôveru občanov Moldavska k inštitúciám EÚ. Ak v roku 2009 chcelo užšiu integráciu s EÚ až 68 percent Moldavčanov, dnes je to len 38 percent, povedal.Tusk po rokovaní s moldavským prezidentom uviedol na svojom účte na Twitteri, že je naďalej presvedčený, že Asociačná dohoda EÚ-Moldavsko vrátane komplexnej dohody o voľnom obchode je v záujme Moldavska, v záujme reforiem a budúcnosti tejto krajiny.Dodon sa v Bruseli poďakoval EÚ za doteraz poskytnutú finančnú podporu pre Moldavsko, zároveň však vyjadril ľútosť, že prijatá pomoc z Bruselu neviedla k zlepšeniu kvality života Moldavčanov, a doterajšie reformy označil za umelé.uviedol Dodon.Vo večerných hodinách má moldavský prezident na programe stretnutie so zástupkyňou generálneho tajomníka NATO Rose Gottemoellerovou. Počas svojho pobytu v Moskve Dodon uistil ruských partnerov, že v bruselskom sídle NATO bude žiadať od aliancie uznanie neutrality Moldavska.