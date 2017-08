Monaco angažovalo Jovetiča a Baldého, pripravuje sa na odchod Mbappého

Kylian Mbappé, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Monaco 30. augusta (TASR) - Francúzsky futbalový klub AS Monaco získal v utorok do svojich služieb okrem Stevana Jovetiča aj ďalšieho útočníka Keitu Baldého z Lazio Rím. Úradujúci šampión Ligue 1 tak vystužil svoje ofenzívne rady, keďže v najbližších dňoch by mal predať hviezdneho Kyliana Mbappého do Paríža Saint-Germain.Dvadsaťsedemročný reprezentant Čiernej Hory Jovetič prišiel do tímu z milánskeho Interu a podpísal s "kniežatami" štvorročnú zmluvu. Prestupová čiastka je 11 miliónov eur. Jovetič v druhej polovici minulej sezóny hosťoval v FC Sevilla a v 21 ligových dueloch strelil šesť gólov a pridal štyri asistencie. Nový kouč "nerazzurri" Luciano Spalletti už s jeho službami v novom ročníku nepočítal a súhlasil s jeho prestupom do Monaca.V minulosti pôsobil aj v Manchestri City a najlepšie obdobie prežil vo Fiorentine. V reprezentačnom drese strelil v 46 zápasoch 23 gólov.Dvadsaťdvaročný Senegalčan Baldé strelil za Lazio v uplynulej sezóne 16 gólov. Monaco za neho zaplatilo 30 miliónov eur a podpísalo s ním päťročný kontrakt. V reprezentácii nastúpil na 12 stretnutí a strelil tri góly.Monaco cez leto prišlo o viacero opôr z uplynulej sezóny, no nový ligový ročník odštartovalo výborne, keď vyhralo všetky štyri doterajšie zápasy so skóre 14:4. V tabuľke Ligue 1 figuruje na 2. mieste o skóre za PSG.Práve parížsky klub by mal už čoskoro pripraviť "kniežatá" o najväčší klenot - osemnásťročného útočníka Mbappého. Na stole by už mala byť zmluva o hosťovaní s opciou na trvalý prestup dokopy za 180 miliónov eur.Vedenie PSG rokovalo v predchádzajúcich dňoch so zástupcami Monaca a Európskej futbalovej únie (UEFA) o tom, aby sa transferom dodržali pravidlá finančného fair-play. Mbappé mal na stole viaceré ponuky, médiá skloňovali najmä záujem Realu Madrid, FC Barcelona a Manchestru City. "Zázračné dieťa" francúzskeho futbalu sa však rozhodlo pre PSG.Zástupcovia parížskeho klubu pripravili pre Mbappého päťročný kontrakt, v pondelok ho čaká absolvovanie zdravotnej prehliadky. V prípade uskutočnenia obchodu by to bola pre PSG druhá výrazná posila počas letného prestupového obdobia. Na začiatku augusta prišiel do klubu za rekordných 222 miliónov eur 25-ročný brazílsky útočník Neymar.