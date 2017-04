Monaco dalo už 141 gólov, semifinále LM bez Nemcov prvýkrát od 2008/09

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Monako 20. apríla (TASR) - Futbalisti AS Monaco išli do stredajšej domácej odvety štvrťfinále Ligy majstrov 2016/17 proti Borussii Dortmund s náskokom 3:2, ale neuchýlili sa k bráneniu. Zostali verní svojmu tohtosezónnemu ofenzívnemu naladeniu a po triumfe 3:1 sa prvýkrát od roku 2004 a po štvrtý raz celkovo (aj 1994, 1998) prebojovali medzi štyri najlepšie tímy LM.O rýchle góly sa postarali vychádzajúca hviezda Kylian Mbappe a Radamel Falcao. Hosťujúci Marco Reus síce znížil, no Valere Germain ukončil akékoľvek špekulácie o postupujúcom. Germain, ktorý len pár sekúnd pred skórovaním nahradil na trávniku práve Mbappeho, dosiahol 141. monacký gól v tomto ročníku vo všetkých súťažiach. Z piatich elitných európskych líg má na konte iba FC Barcelona (143).Prvá účasť francúzskeho zástupcu v elitnom kvartete LM od Olympique Lyon 2010 spôsobila premiérovú absenciu nemeckého klubu v tejto fáze od sezóny 2008/2009.povedal tréner AS Leonardo Jardim.Kniežatá sa v roku 2004 dostali až do finále, po piatkovom žrebe sa im do cesty postaví jeden z trojice tvrdých protivníkov Real Madrid, Atletico Madrid alebo Juventus Turín.pokračoval Jardim pre agentúru AP.Po minulotýždňovej dráme, keď o deň odložili úvodné meranie síl pre bombový útok na autobus Borussie, bola stredajšia oslava futbalu vítanou vzpruhou. Oba tábory fanúšikov spoločne zdvihli šály a zaspievali hymnu "You'll Never Walk Alone". Ani tentoraz sa však cesta Dortmundčanov na štadión nezaobišla bez komplikácií, ich autobus zdržala polícia približne dvadsať minút pri hoteli a výkop sa musel mierne posunúť. A ani vstup do stretnutia hosťom nevyšiel, keď inkasovali už v tretej minúte.priznal kouč BVB Thomas Tuchel.