Monaco sa vraj s Realom nedohodlo na prestupe Mbappého

Kylian Mbappé, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Monako 26. júla (TASR) - Vedenie francúzskeho majstra AS Monaco sa podľa viceprezidenta klubu Vadima Vasiljeva nedohodlo s Realom Madrid a ani so žiadnym iným klubom na predaji vychádzajúcej hviezdy Kyliana Mbappého.Viaceré španielske aj francúzske médiá v stredu informovali, že dohoda je na svete a osemnásťročný supertalent mieri do Madridu, renomovaný denník L'Equipe dokonca uviedol, že Mbappé prestúpi do Realu za rekordnú čiastku 160 miliónov eur.Vasiljev to však poprel.povedal Vasiljev na tlačovej konferencii podľa AP.