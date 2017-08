Monaco v novom ročníku stopercentné, kouč Marseille: Moja chyba

Futbalisti AS Monaco, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Monaco 28. augusta (TASR) - Aj po štvrtom kole francúzskej futbalovej Ligue 1 zostáva úradujúci majster AS Monaco bez straty bodu, v nedeľňajšom zápase deklasoval na svojom trávniku Olympique Marseille 6:1."Monacké kniežatá" tvrdia muziku vo francúzskej najvyššej súťaži, na svoje konto si pripísali už 16. ligové víťazstvo za sebou. Zverenci trénera Leonarda Jardima "valcujú" aj po letných odchodoch viacerých hráčov základnej zostavy a tiež s Kylianom Mbappem len na lavičke náhradníkov. Výbornú streleckú formu totiž predvádza Radamel Falcao, proti Marseille skóroval dvakrát a po štyroch zápasoch má na konte už sedem presných zásahov.nešetril chválou tréner AS Leonardo Jardim.Za Olympique odohral celý zápas slovenský reprezentačný obranca Tomáš Hubočan, ale ani on nezabránil tomu, aby do polčasu inkasoval jeho tím štyrikrát. Po prestávke dostali hostia ešte dva góly, o ich čestný úspech sa postaral Rémy Cabella.vyjadril sa pre denník L'Equipe kormidelník Marseille Rudi García.Jeho zverenci zaznamenali prvú prehru v aktuálnom ligovom ročníku. Monaco je s plným počtom bodov na druhom mieste tabuľky o skóre za Parížom Saint-Germain.