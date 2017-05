Monaco získalo belgického stredopoliara Tielemansa

Futbalisti AS Monaco, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 25. mája (TASR) - Čerstvý francúzsky futbalový majster AS Monaco získal do svojich služieb talentovaného belgického stredopoliara Youriho Tielemansa z RSC Anderlecht.Dvadsaťročný reprezentant podpíše s klubom päťročnú zmluvu do roku 2022 a Monaco za neho podľa francúzskych médií zaplatilo približne 25 miliónov eur.Tielemans odohral v skončenej sezóne za belgického majstra Anderlecht dokopy 49 zápasov, v ktorých strelil 16 gólov.povedal pre klubovú webstránku.