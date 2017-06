Mönchengladbach angažoval za 10 miliónov eur stredopoliara Zakariu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 9. júna (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Mönchengladbach získal zo švajčiarskeho Young Boys Bern 20-ročného stredopoliara Denisa Zakariu.Bundesligový tím zaplatil za reprezentanta Švajčiarska približne desať miliónov eur. Vedenie klubu očakáva, že sa Zakariovi podarí nahradiť v tíme Mahmouda Dahouda. Ten sa rozhodol po sezóne odísť do konkurenčnej Borussie Dortmund. "Cítil som počas rozhovoru dôveru. Myslím si, že to je dobré rozhodnutie a Borussia bude ďalším dobrým krokom v mojej kariére," uviedol Zakaria.V Mönchengladbache sa stretne v družstve aj so slovenským reprezentantom Lászlóom Bénesom. Zakaria podpísal vo svojom novom pôsobisku kontrakt do roku 2022. Informovala agentúra AP.