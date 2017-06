Mongoli vyberú prezidenta z opozičných kandidátov

Mongolský politik Khaltmaa Battulga Foto: TASRP Foto: TASRP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ulanbátar 27. júna (TASR) - Pondelkové prvé kolo prezidentských volieb v Mongolsku neprinieslo víťaza a prvýkrát v dejinách krajiny sa tak uskutoční druhé kolo volieb, do ktorého sa však nedostal kandidát vládnucej Mongolskej ľudovej strany. V druhom kole sa rozhodne medzi populistickým obchodným magnátom a nacionalistom, ktorý chce, aby Mongolsko malo väčší prospech zo svojho nerastného bohatstva. V skorých ranných hodinách utorka miestneho času to ukázali predbežné výsledky volieb.Ústredná volebná komisia uviedla, že najviac hlasov získala bývalá hviezda bojových umení, obchodný magnát Chaltmágín Battulga z opozičnej Demokratickej strany, nemal však potrebnú nadpolovičnú väčšinu, oznámila agentúra Reuters.Battulga podľa predbežných výsledkov získal 39 percent hlasov a v druhom kole volieb sa stretne so Sajnchúom Ganbátarom z Mongolskej ľudovej revolučnej strany. Tento ostrý kritik pôsobenia nadnárodnej ťažobnej spoločnosti Rio Tinto v Mongolsku dostal 32 percent hlasov.Predseda parlamentu Mijégombyn Enchbold z vládnucej Mongolskej ľudovej strany (MPP) získal podľa ústrednej volebnej komisie iba 30 percent z približne 1,3 milióna odovzdaných hlasov a do druhého kola sa tak nedostal.Battulga presadzuje politiku "Mongolsko na prvom mieste" a sľubuje, že bude rozvíjať spoluprácu so susednou Čínou, ktorú v minulosti kritizoval, na. Jeho konzorcium Genco patrí medzi najväčšie spoločnosti v krajine, zahŕňa hotely, médiá, banky, ale napríklad aj výrobu alkoholu a produkciu konského mäsa. Battulga bol v rokoch 2012-2014 ministrom poľnohospodárstva, je bývalým poslancom parlamentu a tiež predsedom Mongolského združenia džuda.Ústredná volebná komisia uviedla, že na voľbách sa zúčastnili približne dve tretiny z takmer dvoch miliónov registrovaných voličov.