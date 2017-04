Monitorovanie Rumunska EÚ pre korupciu sa zrejme čoskoro skončí

Frans Timmermans Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Bukurešť 20. apríla (TASR) - Rumunská vláda je oddaná úlohe uskutočniť súdne a ďalšie reformy, čím sa ukončí desaťročie trvajúci monitorovací proces členskej krajiny Európskej únie. Vyhlásil to dnes prvý podpredseda Európskej komisie so zodpovednosťou za oblasť právneho štátu Frans Timmermans.Timmermans po stretnutí s rumunským premiérom Sorinom Grindeanom a ministrom spravodlivosti Tudorelom Toaderom vyhlásil, že Rumunsko je užEurokomisár si je podľa vlastných slov istý, že projekt vlády posunie Rumunsko "", aby dokončilo Mechanizmus spolupráce a overovania, zavedený v roku 2007, keď Rumunsko vstúpilo do EÚ.Timmermans uviedol, že keď sa už monitorovanie skončí, "Dodal však, že samotní Rumuni sú "najlepšími ručiteľmi" boja proti korupcii vo svojej krajine. Narážal tým na masové protesty, ktoré vypukli, keď vláda v januári prijala nariadenie umožňujúce dekriminalizáciu niektorých korupčných trestných činov verejných činiteľov. Nakoniec kabinet pod vplyvom protestov toto nariadenie zrušil. "Hnacím motorom v procese boja proti korupcii bude vôľa rumunského ľudu," povedal Timmermans.Komisár informoval, že dal vláde 12 odporúčaní, ale nešpecifikoval ich.EÚ v januári oznámila, že Rumunsko musí zabezpečiť transparentnejší a efektívnejší súdny systém, predovšetkým tak, že prípady budú riešiť úradníci so súdnou právomocou. Rumunsko musí tiež uskutočniť nestranné vyšetrovanie obvinení z korupcie na najvyšších postoch a podniknúť ďalšie kroky v boji proti rozsiahlemu úplatkárstvu v samosprávach.Premiér Grindeanu uviedol, že vláda je odhodlaná dosiahnuť justičný systém, ktorý bude "správny a nezávislý". Podľa jeho slov investori musia dôverovať tomu, že "ich peniaze chráni predvídateľný a efektívny súdny systém".