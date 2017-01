Montiho skupina chce obohatiť rozpočet EÚ o viac vlastných zdrojov

Mario Monti Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 19. januára (TASR) - Európska komisia (EK) dnes prijala správu tzv. Montiho skupiny zameranú na budúce financovanie Európskej únie (EÚ). Expertná skupina na čele s bývalým talianskym premiérom a eurokomisárom Mariom Montim bola založená vo februári 2014 s cieľom zistiť, ako by EÚ mohla nájsť transparentné, jednoduché a demokraticky zodpovedné zdroje financovania.Hlavný záver predloženej správy je jasný - je nevyhnutné, aby EÚ mala v budúcnosti svoje vlastné finančné zdroje. Súčasný systém financovania je podľa Montiho zastaraný a neumožňuje napríklad účinne sa vyrovnať s utečeneckou krízou a bezpečnostnými výzvami.Montiho skupina správu pripravovala tri roky. Podľa jej zistení je európsky fiškálny systém neprehľadný, zložitý, nie celkom spravodlivý a dostatočne demokratický.Belgická televízna stanica RTBF pripomenula, že systém, ktorý platí v súčasnosti, sa za posledných 25 rokov takmer nezmenil. EÚ je financovaná z troch zdrojov. Tým tradičným sú clá, nasleduje časť z národných príjmov z DPH a predovšetkým priame príspevky od členských štátov. Rozpočet EÚ pritom predstavuje 1 % z celkového bohatstva každoročne vyprodukovaného v jej členských štátoch.Monti v tejto súvislosti naznačil, že brexit je vhodnou príležitosťou reformovať financovanie Únie, lebo odchod Spojeného kráľovstva bude znamenať dieru v ročnom rozpočte EÚ vo výške 10 miliárd eur. Expertná skupina preto navrhuje odstrániť všetky úľavy a opravné mechanizmy, ktoré v rámci národných príspevkov do eurorozpočtu využívajú niektoré členské krajiny.Navrhuje naopak obohatiť európsky rozpočet o viac vlastných zdrojov. Medzi návrhmi, ako to dosiahnuť, sú nové príjmy z hraničných kontrol, jednotného digitálneho trhu, ochrany životného prostredia či energetickej účinnosti. Nové odvody by mohli vyplynúť aj z vnútroštátnych daní z palív alebo elektriny. Reforma príjmov z DPH predpokladá aj preskúmanie korporátnej dane, čo je však politicky citlivá téma pre členské štáty Únie.Ako však upozorňuje Montiho skupina, nové zdroje príjmov pre EÚ nezvýšia daňové zaťaženie európskych daňových poplatníkov, lebo cieľom reformy nie je zvýšiť rozpočet EÚ, ale zaistiť zmenu zloženia jej finančných zdrojov. Jedným z dôsledkov tejto reformy má byť, že nové príjmy výrazne znížia priame príspevky od členských štátov.Európska komisia by na základe tejto správy mohla navrhnúť reformu, ktorú musí následne schváliť aj Európsky parlament a Rada (členské štáty). Monti má vo svojej skupine deväť odborníkov, po troch z každej z hlavných európskych inštitúcií.