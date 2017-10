Montreal umiestnil Réwaya na waiver listinu

Na snímke Martin Réway. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Montreal 29. októbra (TASR) - Vedenie zámorského hokejového klubu NHL Montreal Canadiens umiestnilo slovenského útočníka Martina Réwaya na waiver listinu nechránených hráčov. Na zozname by mal pobudnúť 24 hodín a potom môže prísť k ukončeniu kontraktu medzi oboma stranami, o čo Réway v piatok požiadal.Réway vynechal pre zdravotné problémy celú minulú sezónu, v tejto sa chcel vrátiť na scénu v drese Canadiens. Do tímu NHL sa však nedostal a klub ho poslal pred sezónou na farmu. Slovenský útočník odohral na farme v AHL za Laval Rocket päť zápasov s bilanciou 0+2. Pre portál theathletic.com Réway vyhlásil, že mal od začiatku sezóny problémy zvyknúť si na štýl hry a navyše nebol spokojný so svojou formou.Zatiaľ nie je známe budúcnosť 22-ročného slovenského útočníka. Po skončení zmluvy sa stane voľným hráčom a môže sa vrátiť aj do Európy, kde obliekal dresy Sparty Praha či švajčiarskeho Fribourgu-Gotterón.