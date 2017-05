Moody's varuje Čínu, že reformy nedokážu zastaviť rast zadlženosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 27. mája (TASR) - Štrukturálne reformy v Číne síce môžu spomaliť rast štátneho dlhu, nebudú však stačiť na jeho úplné zastavenie. Ratingová agentúra Moody's len dva dni po znížení ratingu upozornila, že po určitom čase hrozí Číne ďalšie zníženie, ak Peking nedokáže dostať zadlžovanie pod kontrolu.Toto varovanie prišlo aj napriek tomu, že Moody's zlepšila ratingový výhľad z negatívneho na stabilný. To znamená, že v najbližšom období neočakáva zníženie ratingu.Čína tvrdo kritizovala zníženie ratingu a poukazuje na "nevhodnú metodológiu", ktorá ešte zhoršuje problémy jej ekonomiky a zľahčuje reformné úsilie vlády. Predstaviteľka Moody's Marie Dironová na túto kritiku zareagovala vyjadrením, že agentúra síce oceňuje rozsiahly reformný program, no opatrenia nedokážu zastaviť rast zadlženosti, iba ho spomalia.Dironová upozorňuje, že Čína dokázala udržať hospodársky rast a plniť stanovené ciele len vďaka finančným a politickým stimulom, ktoré ešte viac zvyšujú jej zadlženosť. Agentúra počká na to, akým spôsobom sa ohlásené opatrenia skutočne zrealizujú. Čína si však nebude môcť udržať rating A1, ak sa dlh bude zvyšovať vyšším tempom, než Moody's očakáva.