Morales vyhostil z Guatemaly vyšetrovateľa OSN, súd to zastavil

Jimmy Morales. Foto: TASR/AP/Oliver de Ros Foto: TASR/AP/Oliver de Ros

Guatemala 28. augusta (TASR) - Najvyšší súd Guatemaly v nedeľu na svojom mimoriadnom zasadnutí pozastavil nečakané rozhodnutie prezidenta Jimmyho Moralesa o vypovedaní popredného protikorupčného vyšetrovateľa OSN Ivána Velásqueza z krajiny. Uviedla to agentúra DPA.Morales len krátko predtým vyhlásil Velásqueza, ktorý začal voči nemu viesť vyšetrovanie, za "nežiaducu osobu".Prezident tiež oznámil, že odvolal ministra zahraničných vecí Carlosa Raúla Moralesa za to, že v piatok na stretnutí s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom v New Yorku odmietol vyzvať Velásqueza, aby odišiel z Guatemaly.Kolumbijský advokát Velásquez stojí na čele Medzinárodnej komisie proti beztrestnosti v Guatemale (CICIG), ktorej vytvorenie schválila OSN v decembri 2006 s cieľom odhaľovať korupciu a inú trestnú činnosť v tejto stredoamerickej krajine.Velásquez a guatemalská generálna prokurátorka Thelma Aldanová iniciovali v piatok na najvyššom súde konanie o odňatí imunity prezidenta. Moralesa obviňujú z nezákonného financovania jeho kampane v prezidentských voľbách v roku 2015.Morales následne v nedeľu nariadil, aby Velásquez "okamžite" opustil krajinu. Jeho vyhostenie je "v záujme obyvateľov Guatemaly a posilnenia právneho štátu a jeho inštitúcií".V roku 2015 komisia OSN a guatemalská prokuratúra odhalili úplatkársku aféru, ktorá viedla až k rezignácii vtedajšieho prezidenta Otta Péreza Molinu. Bývalý komik a televízna hviezda Morales nastúpil na jeho miesto v januári 2016. Politický nováčik profitoval zo znechutenia voličov z etablovaných politikov. Okrem iného sľúbil, že od prvého dňa povedie vojnu proti korupcii.Guatemala je považovaná za jednu z najviac skorumpovaných krajín na svete.