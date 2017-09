Morata hetrikom zariadil výhru Chelsea Londýn

Alvaro Morata Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Londýn 24. septembra (TASR) - Ústrednou postavou sobotňajšieho stretnutia anglickej Premier League medzi futbalistami Stoke City a Chelsea Londýn bol španielsky útočník v službách "The Blues" Alvaro Morata. Hetrikom sa postaral o hladkú výhru zverencov trénera Antonia Conteho 4:0.Reprezentant Španielska si otvoril v zápase strelecký účet hneď pri prvej výraznejšej šanci, už v 2. minúte sa presadil po samostatnom nájazde na súperovho brankára. Skóre stretnutia ešte pred prestávkou navýšil Pedro, na ktorého úplne zabudla obrana Stoke. "začal s hodnotením duelu kormidelník FC Chelsea.Morata skompletizoval hetrik v druhom polčase v priebehu piatich minút. Najskôr sa presadil po individuálnom prieniku z polovice ihriska, keď padáčikom rozvlnil sieť. Tretí gól pridal v malom "vápne" po priťuknutí Azpilicuetu." citovala Conteho oficiálna klubová webstránka.Stoke si nedokázal vôbec poradiť s hrou súpera, v prvom polčase dokonca nevyslal ani jednu priamu strelu na brankára.uviedol tréner Stoke City Mark Hughes.Chelsea vybojovala štvrté víťazstvo z uplynulých piatich zápasov a v tabuľke poskočila už na tretiu pozíciu so ziskom trinástich bodov. Okrem dobrej formy potešili Conteho aj priaznivci "The Blues": "Priaznivci nás hnali dopredu počas celého stretnutia. Chcel by som sa im poďakovať za podporu a tiež za to, že som počul príjemnú zmenu pri pesničke o Moratovi." Fanúšikovia Chelsea pôvodne spievali na adresu španielskeho zakončovateľa chorály, v ktorých mu vytýkali jeho antisemitský postoj. Teraz mu zložili novú pesničku, v ktorej skandujú "Mv preklade "