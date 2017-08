Moravčík o zahraničí nesníval, v jeho kariére ale znamenalo veľa

Bývalý československý a slovenský futbalový reprezentant Ľubomír Moravčík na archívnej snímke. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 15. augusta (TASR) - V roku 1990 zarezonoval ešte v bývalom Československu prestup Ľubomíra Moravčíka do francúzskeho klubu FC Saint-Étienne. Slovenský futbalista vtedy netušil, že sa za krátky čas stane jedným z najlepších cudzincov v Ligue 1. Po vypadnutí klubu do 2. ligy pôsobil dve sezóny v Bastii, neskôr sa cez nemecký Duisburg dostal do škótskeho Celticu Glasgow, s ktorým získal dva ligové tituly. Aj na ostrovoch po sebe zanechal nezmazateľnú stopu a v roku 2001 ho uviedli do Siene slávy "katolíkov". Kariéru ukončil dnes 52-ročný futbalista v drese japonského klubu JEF United Ičihara.Moravčík patril v reprezentácii medzi lídrov a jeho výkony počas majstrovstiev sveta 1990 v Taliansku neušli pozorovateľom St. Étienne.povedal v rozhovore pre TASR odchovanec nitrianskeho futbalu, ktorý za československú a slovenskú reprezentáciu nastúpil celkovo 79-krát a strelil 13 gólov.Na záujem Francúzov Moravčík okamžite reflektoval, vysnívaný klub predtým nemal.Veľký rozdiel to však pre kreatívneho stredopoliara spočiatku nebol. Aspoň po futbalovej stránke.tvrdí Moravčík.Život mimo zeleného trávnika však priniesol najlepšiemu futbalistovi ČSSR z roku 1992 a najlepšiemu slovenskému futbalistovi z roku 2001 nové možnosti.dodal Moravčík, ktorý po francúzskom dobrodružstve nasmeroval svoju kariéru do Škótska.V Škótsku milujú hráčov, ktorí zanechali v klube pečať.Život v zahraničí dal Moravčíkovi skúsenosti po všetkých stránkach, vďaka nemu sa dnes nemá problém orientovať v žiadnej časti sveta.zdôraznil slovenský futbalista desaťročia, ktorý kariéru zakončil v Japonsku.V súčasnosti odovzdáva skúsenosti ako asistent trénera futbalistom v druhej lige.dodal na záver Moravčík.