Morawiecki: O zmenách vo vládnom kabinete sa dozvieme po Troch kráľoch

Nový poľský premiér Mateusz Morawiecki. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 27. decembra (TASR) - Nový poľský premiér Mateusz Morawiecki by mal oznámiť všetky plánované zmeny v zložení svojho kabinetu po 6. januári, píše agentúra AP s odvolaním sa na jeho stredajšie vyhlásenie.Poľská vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS), disponujúca parlamentnou väčšinou, naznačovala plány na reštrukturalizáciu vlády už niekoľko mesiacov. V tejto súvislosti sa objavil tlak na odvolanie ministra obrany Antoniho Macierewicza a ministra zahraničných vecí Witolda Waszczykowskeho.Jedinou významnou zmenou uskutočnenou doposiaľ bolo Morawieckeho povýšenie z funkcie ministra financií na predsedu vlády. Vedúci predstavitelia strany PiS uviedli, že bol do funkcie vymenovaný najmä preto, aby pomohol vláde sústrediť sa na hospodárstvo a zlepšiť vzťahy s lídrami Európskej únie.V reakcii na kontroverznú reformu súdnictva, ktorú v Poľsku presadila konzervatívna vládnuca strana, sa Európska komisia (EK) pred týždňom rozhodla aktivovať článok 7 Lisabonskej zmluvy. Ten by mohol viesť k sankciám Európskej únie proti Poľsku.Poľská vláda však trvá na tom, že reforma bola nevyhnutná, aby sa súdny systém stal efektívnejším. Podľa EK súdne reformy v tejto krajine dospeli do stavu, keď je súdnictvo pod politickou kontrolou vládnucej väčšiny. Morawiecki o tejto situácii plánuje 9. januára rokovať s predsedom EK Jeanom-Claudom Junckerom.Morawiecki na margo reorganizácie svojho vládneho kabinetu vyhlásil, žepo sviatku Zjavenia Pána alebo Troch kráľoch, teda dni, keď si kresťania pripomínajú, ako traja mudrci navštívili novonarodeného Ježiša.Špekuluje sa, že medzi členmi vládneho kabinetu, ktorým hrozí odvolanie z funkcie, budú aj ministri zdravotníctva a životného prostredia.