Morgan Freeman sa ospravedlnil ženám, ktoré ho obvinili z obťažovania

Morgan Freeman, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 24. mája (TASR) - Americký oscarový herec Morgan Freeman sa vo štvrtok ospravedlnil skupine ôsmich žien, ktoré ho obvinili z rôznych druhov nevhodného správania. Informovala o tom na svojej internetovej stránke spravodajská televízia Sky News.Niektoré zo žien predtým pre televíziu CNN uviedli, že sa stali obeťami obťažovania, iné Freemanovo správanie k nim označili ako nevhodné.uviedol 80-ročný Freeman v stanovisku pre Sky News.Jedna zo žien obviňujúcich Freemana získala miesto asistentky produkcie vo filme Going In Style (Lúpež vo veľkom štýle) z roku 2017, v ktorom okrem Freemana účinkovali aj herci Michael Caine a Alan Arkin. Podľa nej to, čo nasledovalo, boli mesiace plné obťažovania z Freemanovej strany vrátane nevyžiadaných dotykov a poznámok ohľadom jej postavy. Okrem toho Freemana obvinila z opakovaných pokusov o nadvihnutie jej sukne.