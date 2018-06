Morháč: Vo svete trendy spejú k vysokej úrovni automatizácie výroby

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 22. júna (TASR) - V súvislosti s Industry 4.0 sú vo svete viditeľné trendy spejúce k vysokej úrovni automatizácie výroby, pričom je paradoxné, že to zatiaľ napriek obavám nenarúša zamestnanosť. Pod vplyvom zmien sa však postupne menia požiadavky na pracovnú náplň zamestnanca, dôraz sa kladie na jeho kvalifikáciu a nové zručnosti. Pre TASR to uviedol člen diskusnej platformy odborníkov Industry4UM Martin Morháč.Pracovník v súčasnosti obsluhuje stroje priamo vo výrobe, prácou na jednom procese v čase, má manuálne zručnosti a je špecializovaný na vybrané činnosti, vysvetlil.doplnil. Takýto pracovník ovláda IT prostredie, udržiava zariadenia a vykonáva štatistické a analytické procesy.Podľa odborníkov z platformy dôsledkom transformácie v priemyselnej výrobe bude zásadná zmena práce a v štruktúre povolaní. Z dlhodobejšieho hľadiska očakávajú prepad ľudí vo výrobe, tí sa presunú do aktivít s pridanou hodnotou, do kreatívnych pozícií, či pozícií náročnejších na zručnosti, napríklad do servisných, či školiacich a poradenských.Zástupcovia priemyslu zdôraznili, že technický rozvoj a zmena práce musia ísť ruka v ruke s reformou vzdelávacieho systému na Slovensku. Ten zatiaľ potreby priemyslu nereflektuje dostatočne, čo prehlbuje disproporciu medzi potrebami praxe a možnosťami pracovného trhu.Celosvetové analýzy uvádzajú, že v priemysle je nainštalovaných dva milióny priemyselných robotov. Na Slovensku majú najvyššie zastúpenie najmä vo finalizačných továrňach automobiliek, uzatvára diskusná platforma.