MORHÁČ: Zmeňme vzdelávanie, inak vývoj zastihne firmy nepripravené

Bratislava 31. decembra (TASR) - Štruktúru vzdelávania treba zmeniť, inak technologický vývoj zastihne firmy nepripravené. V súčasnosti nie je tlak výrazný, ale o niekoľko rokov nebudú mať firmy na výber. Pre TASR to uviedol člen diskusnej platformy Industry4UM, predseda predstavenstva Sova Digital Martin Morháč. Platforma združuje odborníkov z praxe, ktorí diskutujú o technologických trendoch Industry 4.0 a ich vplyve na slovenský priemysel.upozornil Morháč.Industry4UM poukazuje na to, že na kvalitné zmeny vo vzdelávaní vedia firmy nadviazať vytvorením podmienok pre spoluprácu na projektoch pre prax so študentmi a univerzitami. Pre Jána Vacháleka z Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky Strojníckej fakulty (SjF) Slovenskej technickej univerzity (STU) je Industry 4.0 impulzom pre zmeny v učebných osnovách.konštatoval.Digitálne dvojča vytvorila SjF STU spolu s firmou Sova Digital. Dáta z reálnej výroby slúžia na tvorbu efektívnejších a rýchlejších procesov v paralelnom digitálnom dvojčati. Rok 2017 preniesol tento koncept z odborných debát do praxe.Platforma urobila v roku 2017 vlastný prieskum o využití trendov Industry 4.0 v slovenských podnikoch. Vyplynulo z neho, že 19 % firiem ich začalo zavádzať, alebo v nich funguje. Vyše polovica firiem (53 %) ešte nezačala, alebo hľadá informácie, ako a kde začať. Mnoho spoločností však nepociťuje tlak trhu a konkurencie ako naliehavý a optimalizuje menej. Na druhej strane čoraz viac firiem chápe Industry 4.0 ako potrebu zmien pre zefektívnenie výroby a zvýšenie produktivity.