Moscovici prejavil záujem nahradiť Junckera v roku 2019 na čele EK

Pierre Moscovici. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 3. júla (TASR) - Francúzsky eurokomisár Pierre Moscovici priznal, že by mal záujem nahradiť vo funkcii súčasného predsedu Európskej komisie (EK) Jeana-Clauda Junckera. Ten už dávnejšie avizoval, že sa po eurovoľbách v roku 2019 nebude uchádzať o druhý mandát na čele exekutívy EÚ.Francúzska rozhlasová stanica Europe 1 na svojej internetovej stránke upozornila, že súčasný eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá prejavil záujem šéfovať eurokomisii po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019. Europe 1 uviedla, že Moscovici to priznal v rozhovore pre nedeľňajšie vydanie nemeckého denníka Die Welt.povedal Moscovici pre nemecké noviny.Francúzsky eurokomisár má 59 rokov, patrí do tábora európskych socialistov a svoju prípadnú kandidatúru na šéfa eurokomisie chce oprieť o doterajšie skúsenosti v exekutíve EÚ a pôsobenie v europarlamente a zúročiť chce aj predošlé skúsenosti z francúzskej vlády, kde pôsobil ako minister hospodárstva i ako minister pre európske záležitosti.povedal Moscovici. Zároveň však priznal, že svoju budúcnosť nespája iba s postom šéfa eurokomisie a vie si predstaviť "aj niečo iné".Odobrenie a podporu pre túto funkciu by musel dostať od ostatných európskych socialistov a ako sám Moscovici priznal, "sociálna demokracia v Európe je v kríze" bez jasného smeru a myšlienky a pýta sa, či socialistom budú stačiť dva roky na obnovu - do eurovolieb v roku 2019.Juncker vo februári verejne oznámil, že sa nechystá kandidovať na druhé funkčné obdobie na čele eurokomisie po roku 2019, keď sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu.