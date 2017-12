Moskovské úrady skontrolovali po nehode všetky mestské autobusy

Ilustračná snímka Foto: Tablet.tv Foto: Tablet.tv

Moskva 26. decembra (TASR) - Moskovské úrady skontrolovali v noci na utorokspadajúcich pod mesto. Oznámil to v utorok mestský dopravný podnik. Technické kontroly mestských autobusov sa konali v súvislosti s tragickým incidentom spôsobeným pravdepodobne zlyhaním brzdného systému vozidla.Linkový autobus vrazil v pondelok do chodcov na rušnej ulici v Moskve a pripravil o životy štyroch ľudí a 11 utrpelo zranenia, pripomenula agentúra DPA. K nehode došlo v pondelok o 14.50 h miestneho času - v čase dopravnej špičky - neďaleko stanice metra Slavianskij buľvar. Linkový autobus vyšiel zo zastávky Skolkovo do cieľovej zastávky Slavianskij buľvar, kde však - zo zatiaľ neznámych príčin - vošiel do priestoru pre chodcov a následne sa zošmykol po schodisku do podchodu, ktorý vedie k rovnomennej stanici metra. V podchode bolo v tom čase veľa ľudí.Ruské médiá zverejnili výpoveď 58-ročného vodiča autobusu, podľa ktorého brzdy na zľadovatenej ceste nereagovali. Vodič utrpel poranenie mozgu a nachádza sa v nemocnici vo vážnom zdravotnom stave.Polícia prípad vyšetruje ako nehodu. Agentúra TASS informovala, že vodiča autobusu polícia vyšetruje pre podozrenie za z