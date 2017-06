Moskovský taxikár podviedol novinára z Čile, zakročila polícia

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 18. júna (TASR) - Čílskeho novinára, ktorý pricestoval na futbalový Pohár konfederácií FIFA do Ruska prišla cesta taxíkom z moskovského letiska Domodedovo do centra extrémne draho. Taxikár 38-ročného Diega Saeza z Radia ADN poriadne podviedol, keď mu naúčtoval sumu 50-krát vyššiu ako zvyčajná taxa poctivejších kolegov.Saez zaplatil za jazdu, ktorá zvyčajne stojí od 1000 rubľov (od 17 do 20 amerických dolárov) sumu 50.000 rubľov. Do dejiska turnaja cestoval cez Mníchov z Rumunska, kde futbalisti juhoamerického šampióna prehrali v príprave 2:3 vyše 24 hodín. Bol síce poriadne unavený, ale vyplatená cena mu vyrazila dych. Ešte pred opustením vozidla ju konzultoval telefonicky s kolegom, ktorý mu potvrdil, že maximálne mal zaplatiť 5000 rubľov, a aj to, že je mimoriadne drahé. Novinár sa dostal s taxikárom do výmeny názorov, ten mu odmietol peniaze vrátiť a vyložil mu kufre pred hotelom. Tam Saezovi, ktorý si našťastie odfotil licenciu vodiča, pomohol hotelový manažér skontaktovať políciu.Po výsluchu ho na druhý deň policajti požiadali identifikovať zadržaného taxikára na stanici. Ten mu všetky peniaze vrátil a ponúkol, že ho bude počas turnaja voziť po Moskve zadarmo.citovala agentúra AP Čiľana.Moskovské letiská sú vychýrené tým, že miestni taxikári skúšajú na turistoch podvody takéhoto druhu. Na mnohých miestach sú aj varovné nápisy, aby si cestujúci nebrali taxíky, ktoré sa im vnucujú už pri prvých východoch z terminálov.