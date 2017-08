Moskva a Minsk chystajú manévre. Zúčastní sa ich 13.000 vojakov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 29. augusta (TASR) - Ruský rezort obrany dnes uviedol, že spoločné vojenské cvičenia s Bieloruskom budú mať čisto obranný charakter. Zdôraznil tiež, že odmieta tvrdenia, že by manévre mohli byť využité na prípravu vpádov do Poľska, Litvy či Ukrajiny, informuje agentúra Reuters.Na cvičeniach Zapad 2017 sa budúci mesiac zúčastní celkovo takmer 13.000 ruských a bieloruských armádnych príslušníkov a takmer 700 kusov vojenskej techniky, citovali ruské tlačové agentúry vyjadrenie námestníka ruského ministra obrany Alexandra Fomina.Uvedené počty sú podľa jeho slov v súlade s medzinárodnými pravidlami.Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg povedal, že aliancia bude tieto cvičenia ostro sledovať, a apeloval na ich otvorenosť a zákonnosť.Námestník bieloruského ministra obrany Oleg Belokonev dnes uviedol, že z Bieloruska stiahnu po cvičeniach všetkých vojakov a techniku, ktorú do krajiny na manévre dopravili.