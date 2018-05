Moskva a Tokio nevylučujú odvetné kroky za clá na oceľ a hliník

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 22. mája (TASR) - Rusko a Japonsko varovali, že by mohli voči Spojeným štátom uplatniť odvetné opatrenia za ich dovozné clá na oceľ a hliník. Kombinovaná hodnota sankčných opatrení by mohla dosiahnuť takmer 1 miliardu USD (850,41 milióna eur). Uvádza sa to v dokumentoch Svetovej obchodnej organizácie (WTO).Rusko a Japonsko sa na WTO obrátili zhruba týždeň po rovnakom kroku zo strany Európskej únie a Číny. Moskva oznámila, že americké clá zdražia jej ročný export o 538 miliónov USD a v prípade Japonska by malo ísť podľa Tokia zhruba o 440 miliónov USD.Obidve krajiny zároveň uviedli, že majú právo uvaliť clá v rovnakej výške na americké produkty. Ani jedna z krajín však nešpecifikovala, o aké produkty smerované na ich trhy by malo ísť.