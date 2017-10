Moskva možno požiada USA, aby znížili svoj diplomatický personál

Moskva, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 12. októbra (TASR) - Rusko nevylučuje, že nariadi Spojeným štátom, aby znížili počet príslušníkov svojho diplomatického personálu v Rusku na 300 alebo ešte menej. Ruská tlačová agentúra RIA Novosti o tom v stredu informovala s odvolaním sa na predstaviteľa ministerstva zahraničných vecí Georgija Borisenka.Moskva v júli oznámila Spojeným štátom, aby znížili počet členov diplomatického a technického personálu pracujúceho v Rusku približne o 60 percent, teda na 455 zamestnancov. To bol ďalší znak zhoršujúcich sa vzťahov medzi oboma krajinami, pripomenula agentúra Reuters.Počet 455 zamestnancov mal odzrkadľovať celkový počet ruských diplomatických pracovníkov pôsobiacich v USA, ktorý však zahŕňal aj rukých občanov pracujúcich pri OSN v New Yorku, povedal pre RIA Novosti šéf oddelenia ministerstva pre Severnú Ameriku Borisenko.povedal Borisenko.uviedol a dodal, že Moskva prestane započítavať ruský diplomatický personál pri OSN, keď bude odhadovať paritu medzi oboma štátmi.spresnil Borisenko.Podľa slov hovorkyne veľvyslanectva USA v Moskve Marie Olsonovej Washington dúfa, že po splnení požiadaviek Ruska by mohli obe krajiny prestať podnikať odvetné opatrenia, informovala neskôr agentúra RIA Novosti.povedala Olsonová.