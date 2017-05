Moskva poprela správy, že Islamský štát zabil v Sýrii ruského špióna

Moskva Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 9. mája (TASR) - Ruské ministerstvo obrany poprelo dnes správy o tom, teroristická skupina Islamský štát (IS) zabila v Sýrii dôstojníka ruskej rozviedky.Podľa agentúry DPA ministerstvo oznámilo, že všetci príslušníci ruských síl v SýriiNa zverejnenom 12-minútovom videu IS s arabskými titulkami vidno muža hovoriaceho po rusky. IS ho identifikoval ako plukovníka Jevgenija Petrenka. Muž na videu tvrdí, že jeho úlohou bolo infiltrovať sa do IS a špeciálne do skupiny abú Umara aš-Šišáního. Militanti ho však zajali.Video IS zachytáva muža, ako v čiernej kombinéze kľačí v púšti a vyzýva ruských agentov v Sýrii, aby sa vzdali.hovorí zajatec.Rozprávač vo videu v ruštine oznamuje, že Petrenko je ruský agent. Ďalší bradatý militant následne nožom odreže mužovi hlavu.Rozprávač ďalej tvrdí, že aj ďalšíboli zabití, podrobnosti však neuviedol.Pravosť videa a totožnosť obete nebolo možné bezprostredne potvrdiť. Nie je ani známe, kedy muža zabili, poznamenala DPA.IS vlani v júli oznámil, že poľný veliteľ čečenského pôvodu Tarchan Batirašvili, známy pod bojovým menom abú Umar aš-Šišání, zahynul v bojoch v Iraku.