Moskva schválila prenájom základne Tartús v Sýrii. Na ďalších 49 rokov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 26. decembra (TASR) - Horná komora ruského parlamentu, Rada federácie, schválila v utorok predĺženie nájmu námornej základne v sýrskom prístave Tartús na ďalších 49 rokov. Informovala o tom agentúra AP.Minulý týždeň vo štvrtok odhlasovala predĺženie nájmu základne na pobreží Stredozemného mora aj dolná komora ruského parlamentu, Štátna duma.Ruské nálety v Sýrii, ktoré sa začali v septembri 2015, pomohli zvrátiť priebeh občianskej vojny v prospech dlhoročného spojenca Moskvy, prezidenta Bašára Asada. Hoci ruský prezident Vladimir Putin vydal nedávno pokyn na čiastočný odsun ruských vojakov z tejto blízkovýchodnej krajiny po úspešnom ťažení proti džihádistom zo skupiny Islamský štát (IS), Rusko je odhodlané ponechať si v Sýrii vojenské jednotky.Dohoda o prenájme základne v Tartúse, ktorá vstúpi do platnosti po podpise prezidentom Putinom, umožní Rusku ponechať si tam vojnové lode.Rusko si v Sýrii okrem námornej základne v Tartúse udrží aj leteckú základňu Humajmím v provincii Lázikíja.Putin 6. decembra oznámil, že teroristická skupina IS utrpela totálnu porážku na oboch brehoch rieky Eufrat v Sýrii.