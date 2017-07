Moslimovia sa na Chrámovú horu nevrátia, kým tam budú kamery

Príslušníci Hamasu pochodujú s maketou mešity na Chrámovej hore v Jeruzaleme, na protest proti izraelským bezpečnostným opatreniam. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Jeruzalem 26. júla (TASR) - Moslimskí veriaci sa na Chrámovú horu nevrátia, pokiaľ odtiaľ Izrael neodstráni nové bezpečnostné zábrany a kamery, rozmiestnené po útoku trojice Palestínčanov na príslušníkov izraelských bezpečnostných zložiek zo 14. júla. Uviedol to dnes Ikrima Sábrí, predseda najvyššej moslimskej rady v Jeruzaleme a zároveň bývalý veľký muftí Jeruzalema.Izrael síce z posvätného miesta odstránil rámové detektorov kovov, Sábrí sa však domnieva, že je potrebné podniknúť ešte omnoho viac krokov. Masové protesty moslimských veriacich modliacich sa pred Chrámovou horou budú podľa neho pokračovať, pokým nebudú opäť otvorené vstupné brány na Chrámovú horu a z miesta neodstránia kovové zábrany a monitorovacie kamery. Sábrí dodal, že s izraelskou políciou bude v kontakte právnik zastupujúci moslimskú správu tohto posvätného miesta, ktorý požiada o zmienené zmeny.Izraelský bezpečnostný kabinet v noci na utorok rozhodol o odstránení rámových detektorov kovov zo vstupov na Chrámovú horu v Jeruzaleme. Toto bezpečnostné opatrenie, zavedené po júlovom útoku, však majú nahradiť iné prostriedky kontroly, napríklad kamery a zmienené zábrany.Palestínčania obviňujú Izrael, že si pomocou týchto bezpečnostných opatrení chce zaistiť kontrolu nad posvätným miestom pre židov i moslimov. Izrael to popiera a tvrdí, že ide o spôsob, ako predchádzať ďalším útokom.Situáciou okolo Chrámovej hory v Jeruzaleme sa v noci na utorok na žiadosť Švédska, Francúzska a Egypta mimoriadne zaoberala v New Yorku aj Bezpečnostná rada OSN. Osobitný vyslanec OSN pre Blízky východ Nikolaj Mladenov vyzval na urýchlené nájdenie riešenia do piatku, inak hrozí v súvislosti s modlitbami moslimov ďalšia eskalácia konfliktu.