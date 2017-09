Moslimovia v EÚ veria demokratickým inštitúciám

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Viedeň 21. septembra (TASR) - Výrazná väčšina moslimov žijúcich v Európskej únii do veľkej miery dôveruje demokratickým inštitúciám napriek tomu, že sú vystavení rozsiahlej diskriminácii a obťažovaniu. Vyplýva to z dnes zverejneného rozsiahleho prieskumu Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) so sídlom vo Viedni.Prieskum na vzorke 10.527 osôb, ktoré sa označili za moslimov, sa uskutočnil v 15 členských štátoch EÚ: v Belgicku, na Cypre, v Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Holandsku, na Malte, v Nemecku, Rakúsku, Slovinsku, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Švédsku a Taliansku. Prieskum odráža skúsenosti moslimských prisťahovalcov a ich detí, ktoré sa narodili v EÚ, a odhaľuje, že za uplynulé desaťročie sa postoje verejnosti zmenili nepatrne.uviedol riaditeľ FRA Michael O'Flaherty. Zároveň však upozornil, že každý prípad diskriminácie a zločinu z nenávisti brzdí ich integráciu a znižuje šance nájsť si zamestnanie.varoval šéf FRA.Prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans v reakcii zo správy FRA vyjadril sklamanie z toho, že počas posledných piatich rokov mal takmer každý tretí moslim v EÚ pocit diskriminácie pri hľadaní práce a len 12 percent moslimov nahlásilo najnovšie prípady diskriminácie.odkázal.Podľa eurokomisárky pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věry Jourovej uvedený prieskum potvrdil, že diskriminácia moslimov je príliš rozšírená, pričom netreba zabúdať na problémy, ktorým v Európe čelia moslimské ženy. Podľa jej slov treba na európskej, vnútroštátnej a miestnej úrovni zabezpečiť dodržiavanie antidiskriminačných opatrení, aby moslimská komunita mohla dôverovať polícii.Agentúra EÚ pre základné práva sa v prieskume popri znakoch integrácie, ako je pocit príslušnosti a dôvera vo verejné inštitúcie, zamerala aj na otázky týkajúce sa skúseností s diskrimináciou, obťažovaním a povedomím o právach.Medzi kľúčové zistenia FRA patria nasledovné údaje: 76 percent moslimov cíti silné puto ku krajine, v ktorej žijú; 31 percent z tých, ktorí hľadajú zamestnanie, zažilo za uplynulých päť rokov diskrimináciu; 42 percent respondentov, ktorých kontrolovala v uplynulom roku polícia, uviedlo, že sa tak stalo z dôvodu, pretože sú migranti alebo etnická menšina.