Moslimská politička navrhla povinné návštevy koncentračných táborov

Berlín 11. januára (TASR) - Vodca nemeckej židovskej komunity v stredu opatrne privítal návrh berlínskej političky Sawsan Chebliovej, aby sa na každého, kto žije v Nemecku, vrátane migrantov vzťahovala povinnosť navštíviť aspoň raz jeden z bývalých nacistických koncentračných táborov.Predstaviteľka samosprávy nemeckej metropoly, ktorá je moslimského vierovyznania, sa vyslovila za takéto opatrenie v súvislosti s obavami z prejavov antisemitizmu medzi migrantmi pochádzajúcimi z väčšinovo moslimských krajín, informovala agentúra AP. Chebliová pre nedeľník Bild am Sonntag povedala, že návštevy bývalých koncentračných táborov by sa mali stať súčasťou tzv. integračných kurzov pre migrantov.Josef Schuster, predseda Ústrednej rady Židov v Nemecku, sa vyjadril pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk, že tento nápad je, otázne sú však jeho podrobnosti. Jednoduché prikázanie návštev bývalých táborov by totiž podľa neho nefungovalo, považuje však zaorganizovať dobre pripravené exkurzie pre starších školákov, ako aj pre žiadateľov o azyl.