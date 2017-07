Moslimskí vodcovia odobrili návrat veriacich do Vznešenej svätyne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 27. júla (TASR) - Moslimskí lídri v Jeruzaleme vyzvali dnes veriacich, aby sa vrátili na modlitby do mešity al-Aksá na Chrámovej hore, moslimami nazývanej Vznešená svätyňa. Oznámil to dnes na tlačovej konferencii Abdal Azím Salhab, predseda islamskej náboženskej nadácie, ktorý dohliada na moslimské posvätné miesta v Jeruzaleme.Výzva na návrat prišla po tom, ako Izrael odstránil všetky bezpečnostné zariadenia umiestnené pri vstupoch do tohto posvätného miesta spoločne zdieľaného židmi i moslimami.povedal Salhab. Veriaci sa môžu na popoludňajšie modlitby vrátiť do mešity, citovala ho agentúra DPA.Na návrat moslimov do Vznešenej svätyne vyzval aj palestínsky vodca Mahmúd Abbás s tým, že rozhodnutie náboženských lídrov prijíma. Upozornil však, že dohoda o obnovení normálnych vzťahov s Izraelom dosiaľ nepadla.Ako uviedla agentúra AP, moslimskí lídri dnes ráno avizovali skorý návrat do sporného posvätného komplexu.Moslimskí vodcovia sa zišli po tom, ako dnes Izrael odstránil kovový mostík vedúci k jednej zo vstupných brán na Chrámovej hore, i nedávno nainštalované zábrany. Detektory kovov boli odstránené už v utorok.Tisícky Palestínčanov sa dosiaľ na želanie náboženských lídrov modlili v uliciach v okolí Vznešenej svätyne.