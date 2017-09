Moslimský svet začal sláviť sviatok obetovania

Saudskoarabskí moslimskí veriaci prichádzajú kameňovať satana počas veľkej tradičnej moslimskej púte hadždž v prvý deň sviatku obetovania s názvom íd al-adhá v Mekke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mekka 1. septembra (TASR) - Státisíce pútnikov začali dnes v údolí neďaleko mesta Mekka v Saudskej Arábii vykonávať jeden z posledných obradov islamskej púte hadždž - symbolické kameňovanie satana. Moslimský svet totiž práve dnes slávi začiatok trojdňového sviatku obetovania íd al-adhá.Obrad kameňovania satana sa koná v mnohoposchodovom komplexe Džamarát v údolí Miná vzdialenom sedem kilometrov od Mekky, kde veriaci hádžu okruhliaky do troch stĺpov predstavujúcich satana. Tam sa podľa moslimskej tradície satan pokúšal odhovoriť proroka Ibráhíma (biblického Abraháma) od toho, aby sa poddal Božej vôli. Boh totiž kázal Ibráhímovi, aby obetoval svojho syna. Boh však napokon jeho syna ušetril.Väčšina pútnikov zostane v Miná do stredy 3. septembra, keďže rituál kameňovania satana trvá tri dni. Spať budú v stanovom tábore v Miná, potom hadždž ukončia. V závere púte sa ešte vrátia do Mekky, kde obchádzajú ústrednú moslimskú svätyňu Kába. Tá metaforicky predstavuje v islame Dom Boží a jedinečnosť Boha.Päťdňová púť pozostáva zo série rituálov, ktoré majú očistiť dušu od hriechov a prehĺbiť pocit rovnosti a bratstva medzi moslimami. Púť musia absolvovať raz život všetci moslimovia, ak im to dovoľuje zdravie a majú na ňu dostatok financií.Podľa saudskoarabských úradov sa tohtoročnej púte za prísnych bezpečnostných opatrení zúčastňuje približne 2,3 milióna moslimov.Saudskoarabská vláda v posledných rokoch investovala miliardy dolárov do zlepšenia bezpečnostných opatrení počas púte, a to najmä v Miná, kde v roku 2015 došlo k tlačenici, v ktorej podľa niektorých odhadov zahynulo až 2000 ľudí.