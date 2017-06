Most cez Ružín je oddnes uzavretý pre peších aj cyklistov

Ilutračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 27. júna (TASR) - Oddnes je most cez vodnú nádrž Ružín úplne uzavretý aj pre peších a cyklistov. Košický samosprávny kraj (KSK) zastúpený Správou ciest KSK uzavrel v pondelok (26.6.) zmluvu o dielo na stavbu Odstránenie havarijného stavu mosta Ružín so spoločnosťou Strabag, s.r.o., Bratislava.uviedla hovorkyňa predsedu KSK Zuzana Bobriková.Autobusy prímestskej dopravy v smere od Košíc oddnes premávajú po zastávku Košické Hámre - most, konečná zastávka bude pod hotelom Sivec.vysvetlila Bobriková.Ako dodala, prímestská autobusová doprava riadne premáva z obcí Kojšov, Veľký Folkmar, Jaklovce, z celej Hnileckej doliny i ďalších obcí regiónu s napojením na vlakové spoje v Margecanoch.dodala hovorkyňa.Most cez Ružín bude rekonštruovať bratislavská firma Strabag, s.r.o., ktorá sa stala víťazom verejného obstarávania. Predložila ponuku na 1.651.200,75 eura s DPH. Práce by mala firma zrealizovať do konca tohto roka.