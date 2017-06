Most cez vodnú nádrž Ružín má byť hotový do konca roka

Bager nakladá naplavený odpad pri priehrade vodnej nádrže Ružín na rieke Hornád, ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 12. júna (TASR) - Informáciu o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta na ceste II. triedy č. 547 cez vodnú nádrž Ružín, ktorý je v havarijnom stave, si dnes vypočuli košickí krajskí poslanci. Od konca minulého roka je most uzavretý a vodiči využívajú obchádzkové trasy.Poslancov o aktuálnom stave informoval riaditeľ úradu Košického samosprávneho kraja (KSK) Ondrej Bernát. Na základe výsledku kontroly Úradu verejného obstarávania 8. júna 2017 pristúpili podľa jeho slov k otváraniu obálok s tým, že uchádzači ešte v procese obhliadky požiadali o možnosť poskytnúť variantné riešenia, čo im umožnili.uviedol Bernát.Most cez Ružín bude rekonštruovať bratislavská firma Strabag, s.r.o., ktorá sa stala víťazom verejného obstarávania. Predložila ponuku na 1.651.200,75 eur s DPH. Za ňou skončilo Združenie EUROVIA so sídlom v Košiciach so sumou 3.013.130,77 eur s DPH, a ako tretia vo verejnom obstarávaní skončila spoločnosť Inžinierske stavby, a.s. z Košíc so sumou 3.032.806,17 eur s DPH.spresnil Bernát s tým, že bolo ukončené verejné obstarávanie a odovzdané stavenisko i na obchádzkovej trase Obišovce - Ruské Pekľany, kde sú dva zosuvy.Poslanec Igor Jutka navrhol, aby bol predmetný stavebný návrh posúdený nezávislými odborníkmi zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Jeho návrh poslanci neschválili. Na jeho pripomienku reagoval Ján Jakubov, že odborníci sú i v Košiciach a v Žiline. Poslanec Rastislav Trnka sa pýtal na záručnú dobu, ktorú poskytne zhotoviteľ. Riaditeľ Správy ciest KSK Zoltán Bartoš zareagoval, že budú dodržané štandardné záručné podmienky.