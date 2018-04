Most generácií spája v Petržalke už niekoľko rokov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. apríla (TASR) – Most generácií sa už niekoľko rokov snaží v bratislavskej Petržalke zbližovať mladých s tými skôr narodenými. Mestská časť si totiž uvedomuje, že často chýba schopnosť vzájomnej tolerancie, vymieňania si poznatkov, absentuje tiež vzájomné porozumenie. Samospráva v tejto súvislosti organizuje viacero spoločných podujatí.skonštatoval starosta Petržalky Vladimír Bajan pri príležitosti aktuálneho Európskeho dňa solidarity, ktorý je vyhlásený na 29. apríla.Jedným z tradičných príkladov podujatí je športové predpoludnie v Stredisku sociálnych služieb na Mlynarovičovej ulici. Zúčastňujú sa na ňom najmä klienti zariadenia, rodičia s deťmi, ale aj deti petržalských materských škôl.priblížila Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.Mestská časť taktiež pravidelne organizuje spoločné opekačky, napríklad so seniormi z Osuského ulice a deťmi zo Základnej školy na Gessayovej ulici či rôzne výlety.doplnila Vnenková.Iným príkladom je čítanie rozprávok. Seniori z Domu tretieho veku na Polereckého ulici prichádzajú do škôlok v rámci medzigeneračného projektu s názvom Rozprávkovo. Starký, starká, prečítaj nám rozprávku!dodala Vnenková.