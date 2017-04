Most-Híd a SMK sa nedohodli na spolupráci pre voľby do VÚC

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 27. apríla (TASR) - Strany Most-Híd a SMK sa nedohodli na spolupráci pre jesenné voľby do vyšších územných celkov (VÚC). TASR to potvrdil Most-Híd s tým, že dohoda na celoštátnej úrovni nevznikla, predvolebné dohody však môžu uzatvoriť regionálne štruktúry. Vedenia strán sa ale pred krajskými voľbami už na rokovaní nezídu. Podľa predsedu Bélu Bugára strany premárnili historickú šancu na odstránenie napätia.uviedol pre TASR Bugár. Rokovanie zástupcov strán trvalo podľa hovorkyne Mosta-Híd Kláry Debnár takmer tri hodiny a dohodu o koalícii na celoštátnej úrovni neprinieslo. Most-Híd tiež uvádza, že žiadne meno kandidáta na predsedu kraja nemôže byť dôležitejšie ako dohoda.Strana podľa hovorkyne vnímala možnú dohodu a spoločný postup strán vo voľbách do VÚC "ako prvý krok a začiatok dlhodobej spolupráce". To, že nevznikla, bude mať podľa strany vplyv aj na voľby na ďalších úrovniach.Predstavitelia strán sa stretli už vo februári. Republiková rada Mosta-Híd v marci prijala odporúčanie krajským štruktúram rokovať o vytvorení predvolebných koalícií pre regionálne voľby so stranami súčasnej vládnej koalície Smerom-SD a SNS. Na južnom Slovensku zas so štruktúrami SMK. Strana hovorí aj o možnosti širokých koalícií nielen s parlamentnými, ale aj mimoparlamentnými stranami, ktoré by stáli proti extrémistickým kandidátom. Most-Híd zatiaľ o menách na prípadných kandidátov na predsedov krajov nehovoril.SMK TASR potvrdila zámer postaviť vlastných kandidátov v Trnavskom a Nitrianskom kraji. Uvádzala, že to bude závisieť aj od rokovania s Mostom-Híd. Výber kandidátov na krajských poslancov aj predsedov VÚC majú v prípade SMK v rukách stranícke okresné konferencie, krajské rady a posledné slovo má Republikové predsedníctvo SMK. To schvaľuje kandidátne listiny na poslancov samosprávneho kraja, ako aj kandidátne listiny na predsedu samosprávneho kraja.Termín volieb ešte určený nie je, vyhlasuje ho predseda Národnej rady SR. Musí tak urobiť najneskôr 110 dní predo dňom konania volieb. Podľa zákona sa voľby konajú v posledných 14 dňoch volebného obdobia. Naposledy bolo hlasovanie v roku 2013. Prvé kolo sa konalo 9. novembra a druhé 23. novembra 2013. Práve do 23. novembra teda majú byť zvolení noví predsedovia krajov a krajskí poslanci.Po novom už nebudeme voliť predsedov krajov v dvoch kolách, ale iba v jednom. Za predsedu bude zvolený ten kandidát, ktorý získal najviac platných hlasov. Vzhľadom na zmeny by sa hlasovanie mohlo uskutočniť najneskôr v sobotu 18. novembra.